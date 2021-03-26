Son dakika! Hamza Yerlikaya Ziraat Bankası Yönetim Kurulu'ndan çıkarıldı

Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın'ın görevi bırakmasının ardından, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya da Vakıfbank Yönetim Kurulu'ndan çıkarıldı. Yerlikaya yerine Mustafa Saydam Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi.

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Vakıfbank Yönetim Kurulu Üyesi olan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın banka yönetimindeki görevi bugün sona erdi. Yönetim Kurulu üyesi Kerem Alkin'in de yönetim kurulu üyeliği bugün itibariyle sona erdi.

Abdülkadir Aksu başkanlıktan gitti

Mustafa Saydam Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi. Vakıfbank'ta Yönetim Kurulu Başkanı da değişti. Abdülkadir Aksu'nun yerine Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanlığına Mustafa Saydam getirildi.

12 Haziran 2020'de banka yönetimine atanan, eski milli güreşçi de olan Hamza Yerlikaya'nın yönetim kurulu üyeliği tartışma yaratmıştı.