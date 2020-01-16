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Son dakika Hakkari'den kahreden haber! Şehitler ve yaralılar var

Güne şehit haberi ile uyandık. Hakkari'nin Çukurca ilçesinde atış eğitimi sırasındaki kazada iki asker şehit oldu, iki asker de yaralandı.

Son dakika şehit haberi yürekleri dağladı. Hakkari Çukurca'da iki asker şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Hakkari Çukurca bölgesinde 15 Ocak 2020 tarihinde, atış eğitimi esnasında meydana gelen kazada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye kaldırılarak tedavilerine başlanmıştır."

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