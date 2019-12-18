Son dakika haberi Uludağ'da kayıp dağcıların arandığı bölgede 1 ceset bulundu

Geçtiğimiz günlerde 2 dağcı arkadaşın kaybolduğu Uludağ'dan son dakika acı bir haber geldi. Kaybolan iki kişiyi arama çalışmaları sırasında bir ceset bulundu. Kimlik tespit çalışmaları devam ediyor.

Bursa'nın ünlü kayak merkezi Uludağ'da kaybolan ve uzun zamandır bulunamayan 2 kayıp dağcının arandığı bölgede 1 kişinin cansız bedeni bulundu.

Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Mert Alpaslan ve Efe Sarp için devam eden arama çalışmalarıın 17. gününde yeni gelişme yaşandı.

Kimlik tespit çalışması başlatıldı

Arama çalışmaları sırasında bir ceset bulundu. Daha önce Efe Sarp'a ait montun bulunduğu yerin yaklaşık 1 kilometre yakınında bulunan cesetle ilgili kimlik tespit çalışması başlatıldı.

Sabahın erken saatlerinde Kestel ilçesi Derekızık Mahallesi'nden hareket eden ekipler, aramaların 7'nci gününde Efe Sarp'a ait mont, bere ve anahtarların bulunduğu Küreklidere Vadisi'nde yoğunlaştı. Jandarma insanlı keşif uçağı ve iki helikopterle havadan destek sağlanan aramalar sırasında ekipler, cansız bedenle karşılaştı.

Dağın kuzey yamaçlarında, mont, bere ve anahtarların bulunduğu bölgeye yaklaşık 1 kilometre uzaklıktan alınacak cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

İstanbul'dan Bursa'ya 1 Aralık Pazar günü gelen ve araçlarını Uludağ Jandarma Karakolunun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başlayan Mert Alpaslan (31) ve arkadaşı Efe Sarp (37), bir süre sonra sisin bastırması nedeniyle kaybolmuş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı. Uludağ'ın kuzeybatı yamaçlarındaki Küreklidere mevkisinde Sarp'a ait mont, bere ve anahtarlar, daha sonra ise iki baton bulunmuştu.

Bursa Valiliği'nden açıklama

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Küreklidere bölgesinde yapılan arama çalışmaları sırasında bulunan montun yaklaşık 1 kilometre aşağısında bir erkek cesedi tespit edilmiştir. Arama faaliyetleri bu bölgede yoğunlaştırılmıştır. Bütün arama kurtarma ekipleri bu bölgeye sevk edilmiştir."