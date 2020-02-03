HABER /  EKONOMİ

Son dakika haberi! Benzine zam geldi pompa fiyatlarına yansıyacak

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 8 kuruş zam yapıldı.

A muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) aldığı bilgiye göre, söz konusu artış pompa fiyatlarına yansıyacak.

Zammın ardından Ankara'da ortalama 6,80 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,88 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,73 liradan 6,81 liraya, İzmir'de 6,82 liradan 6,90 liraya yükselecek.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Bekçiler ne kadar maaş alıyor Emniyet Genel Müdürlüğü'nden açıklama
Ekrem İmamoğlu'ndan Yeşim Meltem Şişli açıklaması inceleme başlattık
Doğu Perinçek'ten gerilime ilişkin açıklama: Suriye ile doğrudan ilişki kuralım
Corona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısında korkunç artış Çinliler son rakamı açıkladı
Koronavirüsten ölenlerin sayısı 521’e ulaştı! Çin'den gelen tüm uçuşlar durduruluyor
Ümit Özdağ'dan gündem yaratacak İdlib açıklaması! İki ordu çatışabilir
ÖNCEKİ HABERLER
Okullar ne zaman kapacak 2020 yaz tatili tarihi
ALES başvuruları ne zaman yapılacak 2020 ALES ÖSYM sınav takvimi
Metrobüste iğrenç olay! 11 yaşındaki kıza eliyle...
e okul VBS girişi nasıl yapılır MEB ders programı sorgulama
Düzce'de 6 gündür kayıp iş insanı yol kenarında ölü bulundu
Nur Tuğba Namlı kimdir eşi Mustafa Namlı ne iş yapıyor
Yorumlar