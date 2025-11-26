BIST 10.939
DOLAR 42,45
EURO 49,13
ALTIN 5.674,66
HABER /  GÜNCEL

Son dakika! Gümüşhane Üniversitesi’nde silahlı kişi memuru rehin aldı

Son dakika! Gümüşhane Üniversitesi’nde silahlı kişi memuru rehin aldı

Gümüşhane Üniversitesi Bağlarbaşı Kampüsü'nde son dakika rehine krizi yaşanıyor. Bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle tabancayla aynı fakültede çalışan kadın memuru rehin aldı. Okulun etrafı boşaltılarak, çatılara keskin nişancılar yerleştirildi. İkna çabaları sürüyor.

Abone ol

Gümüşhane Üniversitesi Bağlarbaşı Kampüsü'ndeki Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde görevli uzman çavuşluktan geçen bir personel, bilinmeyen bir nedenle tabancasıyla aynı fakülteden bir kadın çalışanı rehin aldı.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi, kampüs çevresi boşaltıldı ve ikna çabaları sürüyor.

Ayrıntılar gelecek...

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Altın fiyatlarında neler oluyor? "Bu hafta 2025 yılının en önemli haftası" diyen İslam Memiş net konuştu!
Foto Galeri Altın fiyatlarında neler oluyor? "Bu hafta 2025 yılının en önemli haftası" diyen İslam Memiş net konuştu! Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi
Milli Savunma Bakanlığının 2026 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
Milli Savunma Bakanlığının 2026 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
ABD'de Türk bilim insanı kefaletle serbest bırakıldı yaşadıklarını böyle anlattı
ABD'de Türk bilim insanı kefaletle serbest bırakıldı yaşadıklarını böyle anlattı
Dervişoğlu AK Parti ve MHP'ye seslendi: Bu ittifak 'Öcalan İttifakı' olarak tarihe geçecektir
Dervişoğlu AK Parti ve MHP'ye seslendi: Bu ittifak 'Öcalan İttifakı' olarak tarihe geçecektir
"Son Kadeh" operasyonu! Sosyal medyada buluşma tuzağı kuran çete çökertildi
"Son Kadeh" operasyonu! Sosyal medyada buluşma tuzağı kuran çete çökertildi
Eski Memleket Partisi Sözcüsü İpek Özkal Sayan, İYİ Parti'ye katıldı
Eski Memleket Partisi Sözcüsü İpek Özkal Sayan, İYİ Parti'ye katıldı
İki basit yöntem! Altının sahte mi gerçek mi olduğunu böyle anlamak mümkün
İki basit yöntem! Altının sahte mi gerçek mi olduğunu böyle anlamak mümkün
Muhittin Böcek acil olarak hastaneye sevk edildi!
Muhittin Böcek acil olarak hastaneye sevk edildi!
Maduro kılıcını çekti! ABD lideri Trump'a resti böyle çekti
Maduro kılıcını çekti! ABD lideri Trump'a resti böyle çekti
Nihat Kahveci, Galatasaray maçı sonrası çıldırdı: ''Okyanusu geçti, derede boğuldu''
Nihat Kahveci, Galatasaray maçı sonrası çıldırdı: ''Okyanusu geçti, derede boğuldu''
Fatih Altaylı davasında karar! Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis cezası
Fatih Altaylı davasında karar! Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis cezası
Melisa'yı otelde iki kişiyi de otomobilde öldürdü! Büyükçekmece'de dehşet
Melisa'yı otelde iki kişiyi de otomobilde öldürdü! Büyükçekmece'de dehşet