Son dakika! Gümüşhane Üniversitesi’nde silahlı kişi memuru rehin aldı

Gümüşhane Üniversitesi Bağlarbaşı Kampüsü'nde son dakika rehine krizi yaşanıyor. Bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle tabancayla aynı fakültede çalışan kadın memuru rehin aldı. Okulun etrafı boşaltılarak, çatılara keskin nişancılar yerleştirildi. İkna çabaları sürüyor.

Gümüşhane Üniversitesi Bağlarbaşı Kampüsü'ndeki Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde görevli uzman çavuşluktan geçen bir personel, bilinmeyen bir nedenle tabancasıyla aynı fakülteden bir kadın çalışanı rehin aldı.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi, kampüs çevresi boşaltıldı ve ikna çabaları sürüyor.

Ayrıntılar gelecek...