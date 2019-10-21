Son dakika: Görevden uzaklaştırılan HDP'li başkanlar gözaltına alındı

Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı tarafında görevden uzaklaştırılan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, Merkez Kayapınar Bismil ve Kocaköy Belediye başkanları yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alındı.

19 Ağustos'ta İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Selçuk Mızraklı'nın gözaltına alındığını avukatı Mehmet Emin Aktar Twitter hesabından açıkladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı A. Selçuk Mızraklı sabah 06 da evinden gözaltına alındı. Arama ve gözaltı kararında suçlama nedeni “yürütülen bir soruşturma” yazılı sadece.