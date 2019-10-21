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Son dakika: Görevden uzaklaştırılan HDP'li başkanlar gözaltına alındı

Geçtiğimiz aylarda İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, Merkez Kayapınar Bismil ve Kocaköy Belediye başkanları yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alındı.

Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı tarafında görevden uzaklaştırılan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, Merkez Kayapınar Bismil ve Kocaköy Belediye başkanları yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alındı.

19 Ağustos'ta İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Selçuk Mızraklı'nın gözaltına alındığını avukatı Mehmet Emin Aktar Twitter hesabından açıkladı.

Ne olmuştu?

Selçuk Mızraklı, 19 Ağustos'ta Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Bedia Özgökçe Ertan ile birlikte görevden alınmıştı.

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