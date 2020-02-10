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Son dakika gelişmesi CHP'li belediyeye yolsuzluk baskını Başkan Yardımcısının makamı aranıyor

CHP'li Yalova Belediyesi'ne polis ekipleri tarafından yolsuzluk baskını yapıldı. Polis, Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç’in, odasında arama yapıyor. KAyıp 22 milyonun izi aranıyor.

Yalova Belediyesi muhasebe çalışanı Reşat Elgin'in, bir paravan şirket aracılığıyla belediyenin topladığı 22 milyon lirayı alarak kayıplara karışmasının ardından CHP’li Yalova Belediyesi'nin Başkan Yardımcısı Halit Güleç’in, belediyedeki makam odası yolsuzluk soruşturması kapsamında aranıyor.

Polis Başkan Yardımcısı'nın odasında

Yalova'nın yerel haber sitelerinden Revizyon gazetesi, Halit Güleç’in, yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındığını iddia etti. PAralarla ortadan kaybolan Reşat Elgin, dün Denizli'de yakalanmıştı.

22 milyon lira ile kaybolmuştu

Geçen hafta, Sabah gazetesi “CHP’li belediyede 22 milyon liralık FETÖ vurgunu” başlıklı haberinde, Yalova Belediyesi'nin muhasebe biriminde çalışan Reşat Elgin'in, bir paravan şirket aracılığıyla belediyenin topladığı 22 milyon lirayı alarak kayıplara karıştığını öne sürmüştü.

Haberde, belediyede resmi hesabın dışında müteahhit bağışlarının aktarıldığı bir hesabın kullanıldığı iddia edilmişti. Elgin'in, parayı paravan şirkete aktardığından Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in haberdar olduğu öne sürülmüştü.

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