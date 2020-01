Son dakika Elazığ'dan acı haber! 4 kişi daha enkaz altından ölü çıkarıldı

Geçtiğimiz Cuma günü şiddetli bir deprem meydana gelen Elazığ'dan son dakika acı bir haber daha geldi. Arama kurtarma ekipleri 4 kişinin daha cansız bedenini enkazdan altından çıkardı. Böylece ölü sayısı 35'e yükselmiş oldu.

6,8'lik depremin en çok yıkıma neden olduğu bölgelerden biri olan Elazığ Sürsürü mahallesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Sürsürü mahallesinde yapılan arama kurtarma çalışmalarında ekipler yeni sedye istedi. 3 kişinin cansız bedeni enkazdan çıkarıldı. Mustafa Paşa mahallesinde ise bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Oktay'dan açıklama

Bölgeye giderek çalışmaları inceleyen Fuat Oktay, "Son derece profesyonel bir çalışmaya sahada şahit olduk. Sadece teknik anlamda değil insani anlamda da buna dahil" dedi.

Oktay’ın açıklamalarından satır başları:

Gayretlerimizin sahaya nasıl yansıdığını görerek geldik. Elazığ ve Malatya'daki vatandaşlarımız adına size yürekten teşekkür ediyorum. Harika bir iş çıkardınız.

Tüm kurumlarımızın anında her türlü konuda arama kurtarma olayı da lojistik anlamda beslenmesi barınması yangını ulaşımı her türlü destekleri 28 çalışma grubuna başladınız her birinize yürekten teşekkür ediyorum. Sahada çok profesyonel bir çalışma var.

Hayatını kaybedenlerin sayısı şu an itibari ile 35, 45 kişi ise enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Ölü sayısı 35'e yükseldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 20.00 sıralarında yaptığı açıklamada, 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası, 14'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde olan 599 artçı deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Deprem sonrası AFAD koordinasyonundaki müdahale faaliyetleri ile enkazdan sağ kurtarılan kişi sayısı, 45'e yükseldi. Ne yazık ki hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 31 oldu. 1607 vatandaş ise depremden sonra hastanelere başvurdu" denildi. AFAD açıklaması sonrası dört cansız bedene daha ulaşıldı ve can kaybı 35'e yükseldi.

Depremde hayatını kaybedenlerin isimleri

- Ayşe Civelek

- Muhammet Salih Civelek

– Miraç Dişli (12) (Elazığ/Gezin/Mavi Göl Apartmanı)

– Dilek Buğdaylı (24) (Elazığ/Gezin/Mavi Göl Apartmanı)

– Fatma Yıldız (30) (Elazığ/Sürsürü Mahallesi/Dilek Apartmanı)

– Doruk Abbas Yıldız (1.5 yaşında) (Elazığ/Sürsürü Mahallesi/Dilek Apartmanı)

– Gazel Say (33) (Malatya/Doğanyol)

– Yusuf Ali Say (5) (Malatya/Doğanyol)

Enkazdan yaralı olarak çıkarılanların isimleri

– Meriç Dişli (Elazığ/Gezin/Mavi Göl Apartmanı)

– Pınar Dişli (Elazığ/Gezin/Mavi Göl Apartmanı)

– Gülsüm İnce (Elazığ/Mustafapaşa Mahallesi/Kalay Apartmanı)

– Hatun Yamış (Elazığ/Mustafapaşa Mahallesi)

– Maviye Buğdaylı (Elazığ/Gezin/Mavi Göl Apartmanı)

– Rabia Göğdemir (Elazığ/Gezin/Mavi Göl Apartmanı)

Depremde kalp krizinden ölenlerin isimleri

– Mehmet Çetin (42) (Adıyaman/Gerger)

– Ramazan İnce (Kahramanmaraş/Dulkadiroğlu)