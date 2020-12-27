Son dakika! Elazığ'da 5.6 şiddetinde deprem oldu çevre iller de sallandı

Son dakika haberine göre Elazığ Kavaktepe’de 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli deprem çevre illerden de hissedildi.

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AFAD, saat 09.37'de merkez üssü Elazığ olan 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem Malatya ve Diyarbakır'da da hissedildi. Kandilli Rasathanesi ise, Elazığ Kavaktepe’de 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Dün, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 14.09'da 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.

İçişleri Bakanı Soylu: Şu ana kadar olumsuz bir durum yok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son dakika paylaşımında, "Elazığ merkezde saat 09.37'de 5,3 büyüklüğünde, 15,94 km derinlikte bir deprem meydana geldi. Şu ana kadar olumsuz bir durum yok. Tüm ekiplerimiz sahada taramalarına devam ediyor. Bilgilendirmeye devam edeceğiz." bilgisini verdi.

Vali Yırık'tan açıklama: Ekipler sahada

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar ekiplerimizin yapmış olduğu çalışmada onlara ulaşan olumsuz bir tespit yok. Olumsuz bir tespit olmamakla birlikte ekiplerimizi taramalarını sürüdürüyorlar. Herhangi bir tespit halinde bu durum vatandaşlarımızla paylaşılacak. Bize dünkü depremin ardından uyarı şeklinde bir bilgi yoktu ama burası 24 Ocak’taki depremin ardından hareketli bir bölge. Devletimizin o depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Deprem sırasında arkadaşlarımız AFAD, jandarma, UMKE takiplerini sürdürüyor. Şu ana kadar olumsuz bir kayıt yok. Bir tespit vuku bulursa kamuoyu ile paylaşacağız." dedi.

Şu an içeri girme niyetimiz yok Şiddetli bir sarsıntı ile uyandıklarını belirten vatandaşlar, eve girmeye korktuklarını belirtti. Korku dolu anlar yaşadıklarını anlatan Ömer Cengiz, “Depremi hissettik ve hemen dışarı kaçtık. Büyük bir şiddetle sarsıldık ve binalarda büyük gürültüler oluştu. Bizlerde de büyük bir korku oluşturdu. Dolayısıyla kapıya kaçtık. Şuanda içeri girme niyetimiz yok. Allah beterinden saklasın. Diğer depreme göre biraz hafifti, yalnız bizi çok korkuttu” dedi.

Murat Kurum: Ekiplerimiz çalışmalara başladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Elazığ'da meydana gelen deprem sonrasında ekiplerimiz sahada hasar tespit çalışmalarına başladılar. Şu ana kadar olumsuz bir durumla karşılaşılmadı. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi bütün afetlerden korusun" dedi.