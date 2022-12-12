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Son dakika! Ekim ayı işsizlik rakamları açıklandı

Son dakika! Ekim ayı işsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı, ekimde bir önceki aya göre 0,1 puan artışla yüzde 10,2 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 534 bin kişi olarak belirlendi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

İşsiz sayısı 57 bin kişi arttı

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubunda işsiz sayısı, ekimde bir önceki aya kıyasla 57 bin kişi artarak 3 milyon 534 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,1 puanlık artışla yüzde 10,2 olarak hesaplandı.

İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 1 puan azaldı.

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