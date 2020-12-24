Son dakika... Çin'den alınan koronavirüs aşıları İstanbul'a geldi!

Koronavirüsle mücadelede flaş gelişme. Çin'in geliştirdiği Sinovac aşılarını taşıyan uçağın İstanbul'a indiği iddia edildi. Fox TV Çalar Saat programında ise İsmail Küçükkaya, Sağlık Bakanlığı'nı arayıp iddiayı yalanlattı...

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Çin'in geliştirdiği koronavirüs aşısı Sinovac'ı taşıyan uçağın bugün sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'na indiği iddia edildi. Habertürk canlı yayınında duyurulan habere göre, aşılar sabah saat 06:30 sularında İstanbul'a indi.

Aşılar gerekli incelemenin ardından Bilim Kurulu'nun tavsiyelerine göre uygulanmaya başlanacak. Aşılamanın nasıl olacağıyla ilgili ayrıntılı bilgiyi bugün yapılacak olan Bilim Kurulu'nun ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklayacak. Bilim Kurulu dün ertelenmişti.

Ancak, Fox TV'de sabah haberlerini sunan İsmail Küçükkaya, Sağlık Bakanlığı'nı aradığını ve aşıların geldiği haberinin doğru olmadığını söyledi.