Son dakika Çağlayan 17. Ağır Ceza Mahkemesi korona nedeniyle karantinaya alındı

Ajanslardan, İstanbul Çağlayan'daki Adalet Sarayı 17. Ağır Ceza Mahkemesi karantinaya alındı son dakika bilgisi olarak geçti. Mahkemede görev yapan bir hakimin ilk kısa testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

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Son dakika haberine göre; İstanbul Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görev yapan bir hakimin, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ilk kısa testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Yaşanan bu gelişmenin ardından 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görevli hakimler ve mahkeme personeli karantinaya alındı. Mahkeme kalemi kapatıldı ve dezenfekte ediliyor.

Geçen hafta da 6. Sulh Ceza Hakimliği'nde görevli kadın hakimin eşinde Koronavirüs çıkmasının ardından mahkeme kapatılmış ve mahkeme personeli tedavi altına alınmıştı.

Dün de Anadolu Adliyesi'nde 4 ağır ceza mahkemesi kapatılmıştı

Dün de Kartal'daki İstanbul Anadolu Adliyesi'ndeki, Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde zabıt katibi olarak görev yapan U.E. 'de koronavirüs tespit edilmiş, katip U.E'ye virüsün hemşire olan eşinden bulaştığı belirlenmişti. Bunun üzerine şahsın çalıştığı 6. Ağır Ceza Mahkemesi ile bu mahkemeyle aynı bölümde faaliyet gösteren 5, 7 ve 8. Ağır Ceza Mahkemelerinin başkan, üye ve tüm personeli izne çıkartılıp bölüm kapatılmıştı