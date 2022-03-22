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Son dakika! Bingöl'de Özel Harekat Şube Müdürlüğünde patlama! Şehitlerin isimleri belli oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Son dakika! Bingöl'de Özel Harekat Şube Müdürlüğünde patlama! Şehitlerin isimleri belli oldu

BİNGÖL'den gelen son dakika haberine göre Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde patlama oldu. Patlamada 2 özel harekat polisi şehit düştü. Şehitlerin isimleri de açıklandı. Biri Aydın Çine'den diğeri Erzurum Azizeyeli.

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BİNGÖL’de Özel Harekat Şube Müdürlüğü içerisinde eğitim esnasında mühimmat sevki esnasında patlama meydana geldi. Olayda 2 özel harekat polisi şehit oldu. Olayın hemen ardından Bingöl Devlet Hastanesine giden Bingöl Valisi Kadir Ekinci, bugün kendileri için üzücü bir gün olduğunu söyledi. Vali Kadir Ekinci şu bilgileri verdi:

- “Ne yazık ki bugün bizim için üzücü bir gün. Bugün saat 13.30 sularında Özel Harekat Şube Müdürlüğümüzde anti tank mühimmatının eğitiminin verilmesi üzerine, sevki esnasında ne yazık ki bir patlama meydana geldi. Bu patlamada 2 kardeşimiz hakkın rahmetine kavuştu, şehit oldu. Başımız sağ olsun, milletimizin başı sağ olsun, Allah rahmet eylesin. Değerli ailelerine sabır diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun”.

Şehitlerin isimleri belli oldu...
Patlamada Aydın Çine nüfusuna kayıtlı Necati Aygün ile Erzurum Aziziye nüfusuna kayıtlı Birol İli şehit oldu. 

Aydın Çine ilçesi nüfusuna kayıtlı özel harekat polisi Necati Aygün'ün evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

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