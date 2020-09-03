Son dakika Binali Yıldırım koronavirüse yakalandı! son durumu nasıl hastaneye yatırıldı

Son Başbakan AK Partili Binali Yıldırım, koronavirüse yakalandı. Yıldırım, hastanede tedavi altına alındı. Yıldırım’ın son durumu nasıl? İŞte ayrıntılar...

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Son dakika haberine göre; Eski Başbakan, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım koronavirüse yakalandı. Bir süredir memleketi Erzincan’da bulunan Yıldırım, Ankara’ya döndükten sonra rahatsızlık belirtileri göstermeye başladı.

Test sonucu pozitif çıktı, hastaneye yatırıldı

Bunun üzerine Ankara Şehir Hastanesi’ne giden Yıldırım’a derhal Covid-19 testi yapıldı. Test sonucu pozitif çıktığı ileri sürülen 64 yaşındaki siyaset adamı, müşahede altına alındı.

Hastaneye yürüyerek gitti

Binali Yıldırım’ın hastalığının seyrinin çok şiddetli geçmediği, binaya yürüyerek giriş yaptığı belirtildi. İnternethaber'in, Binali Yıldırım'a yakın kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Yıldırım'ın ciddi bir sıkıntısı yok.

Danışmanı da korona pozitif çıktı...

Binali Yıldırım'ın uzun yıllardır danışmanlığını yapan Ömer Sertbaş'ın korona testi de pozitif çıktı.