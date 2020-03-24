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Son dakika benzine indirim üstüne indirim! Bu gece başlayacak

2 hafta önce petrol fiyatlarının çakılmasıyla başlaya akaryakıtta indirim furyası devam ediyor. Bu gece itibarıyla benzin fiyatlarında 22 kuruş indirim olacak.

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Araç sahiplerini sevindirecek son dakika indirim haberi geldi. Benzin fiyatlarına indirim üstüne indirim geliyor..  Pompa fiyatlarına 22 kuruş indirim geliyor.

OPEC ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin 6 Mart'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenledikleri toplantıda üretim kesintisi kararı alamamasının ardından tarihi düşüşler yaşayarak son 4 yılın en düşük seviyelerine gerileyen petrol fiyatlarının iç piyasadaki akaryakıt fiyatlarına yansıması devam ediyor.

22 kuruş indirim

Benzin fiyatlarına gece yarısından geçerli olmak üzere 22 kuruşluk indirim geliyor.

LPG'ye ay sonu önemli bir indirim bekleniyor

LPG'ye de ay sonuna doğru önemli bir indirim gelmesi bekleniyor.

Ayrıntılar geliyor...

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