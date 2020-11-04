Son dakika Azerbaycan ordusu 7 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı

AZERBAYCAN ordusu, son dakika aktarılan bilgiye göre; Dağlık Karabağ'daki 7 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı. Ayrıca, Ermenistan'a ait saldırı hazırlığındaki bir SU-25 uçağı daha düşürüldü.

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Azerbaycan ordusunun ilerleyişi kararlılıkla sürüyor. Azerbaycan ordusu, 7 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, müjdeli haberi Twitter hesabı üzerinden duyurdu.

Kurtarılan köyler

Bakan Aliyev, paylaşımındaki mesajında kontrol sağlanan köyleri sıraladı.

Cebrail'in Mirek ve Kavdar, Zengilan'ın Meşediismayıllı ve Şefibeyli, Gubadlı'nın Başarat, Karakişiler ve Karacallı köyleri.

Azerbaycan bir Ermenistan savaş uçağını daha düşürdü

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Kahraman Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, işgal altındaki öz topraklarını kurtarmak için kahramanca ve fedakârca mücadeleye devam ediyor.

Ermenistan’a ait saldırı hazırlığındaki bir SU-25 uçağı daha düşürüldü.

Sayı 7 oldu

Böylece Ermenistan’a ait düşürülen uçak sayısı 7 oldu."

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