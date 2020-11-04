BIST 1.164
DOLAR 8,45
EURO 9,90
ALTIN 514,58
HABER /  DÜNYA
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi

Son dakika Azerbaycan ordusu 7 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı

AZERBAYCAN ordusu, son dakika aktarılan bilgiye göre; Dağlık Karabağ'daki 7 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı. Ayrıca, Ermenistan'a ait saldırı hazırlığındaki bir SU-25 uçağı daha düşürüldü.

Abone ol

Azerbaycan ordusunun ilerleyişi kararlılıkla sürüyor. Azerbaycan ordusu, 7 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, müjdeli haberi Twitter hesabı üzerinden duyurdu.

Kurtarılan köyler

Bakan Aliyev, paylaşımındaki mesajında kontrol sağlanan köyleri sıraladı.

Cebrail'in Mirek ve Kavdar, Zengilan'ın Meşediismayıllı ve Şefibeyli, Gubadlı'nın Başarat, Karakişiler ve Karacallı köyleri.

Azerbaycan bir Ermenistan savaş uçağını daha düşürdü

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Kahraman Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, işgal altındaki öz topraklarını kurtarmak için kahramanca ve fedakârca mücadeleye devam ediyor.

Ermenistan’a ait saldırı hazırlığındaki bir SU-25 uçağı daha düşürüldü.

Sayı 7 oldu

Böylece Ermenistan’a ait düşürülen uçak sayısı 7 oldu."

Ayrıntılar geliyor...

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Azerbaycanlı şehit askerin annesi: Annesini de cepheye çağırsalar, ben gideceğim Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Benzin ve motorine kallavi zam geldi! Gece yarısından itibaren geçerli
ABD seçimleri son durum Donald Trum mı Joe Biden mi Amerika'da kim önde?
İçişleri Bakanlığı koronavirüs genelgesi! İşte yeni mesai saatleri
Almanya'da çocuk kanalında skandal! İslam düşmanlığında sınır tanımadılar
Fransa Bozkurtlar Hareketi'ni yasakladı! MHP ve Ülkü Ocakları ile ilgisi var mı?
Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler köprü ücretlerine yüzde 100 zam iddiası!
ÖNCEKİ HABERLER
Malatya'da bir mahalle karantinaya alındı! Giriş çıkışlar yasaklandı
Azerbaycan bir Ermenistan savaş uçağını daha düşürdü
Dilencinin 1 günlük hasılatı asgari ücretin yarısı
Osmaniye'de lokanta çalışanı silahlı saldırıda öldü
Ümit Milli Takım aday kadrosu açıklandı
Öğretmenler günü şiirleri kısa duygusal 3 kıtalık 24 Kasım şiirleri
Yorumlar 2 yorum