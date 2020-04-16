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Son dakika Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı

İSTANBUL Avcılar'da son dakika metrobüs kazası haberi geldi. Kaza nedeniyle metrobüs seferleri iki yönlü olarak durdu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

Avcılar İBB tesisleri durağında iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken seferler çift yönlü durdu. Kaza ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

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