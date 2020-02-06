Son dakika Avcılar E5 karayolunda korkutan çatlak duvar da eğildi

İstanbul'un en işlek yollarından birisi olan ve 'E5' olarak da bilinen D-100 Karayolu'nda çatlaklar oluşunca yol trafiğe kapatıldı. D,100 Karayolu Avcılar yanyolda çatlaklar oluştu. Olay yerine belediye ekipleri sevk edildi. Korkutan çatlarlar nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Yol kenarındaki istinat duvarında da eğilme olduğu görüldü. Yol havadan da fotoğraflandı.