Son ankette dikkat çeken sonuçlar! İstanbul geneli birinci olan parti...

ORC Araştırma İstanbul il genelinde bin 480 kişi ile yaptığı son anketin sonucunu paylaştı.Ankette 'Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?' diye soruldu. Anket sonuçlarına göre ilk sırada CHP ikinci sırada AK Parti yer aldı.

Anket sonuçlarına göre CHP yüzde 32,5 ile ilk sırada yer aldı. AK Parti ise yüzde 31,3 ile ikinci sırada yer aldı. 14 Mayıs genel seçimlerinde CHP, İstanbul'da yüzde 28,33 oy aldı. Ankete göre CHP İstanbul'da 4,7 puan oylarını artırdı.

Anket sonuçlarına göre üçüncü sırada DEM parti, dördüncü sırada ise MHP bulunuyor. İşte ORC'nin son anketinin sonuçları:

CHP: Yüzde 32,5

AK Parti:Yüzde 31,3



DEM Parti: Yüzde 8,1

MHP: Yüzde 5,5



İYİ Parti: Yüzde 5,1

Zafer Partisi: Yüzde 4,1

BBP: Yüzde 3,3

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,5

Saadet Partisi: Yüzde 1,7

TİP: Yüzde 1,5

Diğer: Yüzde 4,4.