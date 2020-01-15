Son anket yayımlandı! 3 parti baraj altında kalıyor

3 PARTİ BARAJ ALTINDA KALIYOR

Türkiye Eğilimleri Araştırması'nın "Türkiye'de bugün bir seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?" sorusuna katılımcıların, kararsızlar (%10,4) dağıtıldıktan sonra, yüzde 40,2'si AK Parti, yüzde 33'ü CHP, yüzde 9,2'si HDP, yüzde 8,3'ü MHP, yüzde 8,1'i ise İYİ Parti yanıtını verdi