Son anket sonuçları CHP'yi iyice karıştıracak! İşte İnce'nin oy oranı
İstanbul Ekonomi Araştırma, yeni parti iddialarıyla gündemde olan CHP'li Muharrem İnce ile ilgili dikkat çeken kamuoyu araştırmasına imza attı. Katılımcılara, ‘Muharrem İnce’nin yeni partisine oy verir misiniz?’ ve 'cumhurbaşkanı adayı olsa oy verir misiniz?’ sorusu yöneltildi.
24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, geçtiğimiz günlerde sessizliğini bozmuştu.
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İstanbul Ekonomi Araştırma, ‘Bin günde memleket hareketi’ başlatan İnce ile ilgili bir kamuoyu araştırması yaptı.
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Araştırmada, ‘Muharrem İnce’nin yeni parti kurması halinde oy verir misiniz?’ ve ‘Muharrem İnce Cumhurbaşkanı adayı olsa oy verir misiniz’ soruları soruldu.
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‘Muharrem İnce’nin yeni partisine oy verir misiniz?’ sorusuna yüzde 60,9’luk kesim ‘Kesinlikle vermem’ derken yüzde 20.1’lik kesim ise ‘Oy veririm’ yanıtını verdi.
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