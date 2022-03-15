Son anket sonuçları bomba! İttifak dağılımındaki son duruma bakın büyük fark attı
ORC, son seçim anketini yayımladı. Araştırmada 41 ilde binlerce vatandaşa "Bu Pazar Genel Seçim olsa kime oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. İttifak dağılımındaki sonuçlar oldukça dikkat çekici... İşte son anket sonuçları...
06-13 Mart tarihlerinde 41 ilde 7 bin 290 katılımcı ile yapılan son ankette "Bu Pazar Genel Seçim olsa kime oy verirsiniz?" sorusu soruldu.
24 Haziran seçimlerine en yakın sonuç yayımlayan araştırma şirketi ORC'nin anketinde dikkat çeken sonuçlar yer aldı.
Genel dağılımda AK Parti'nin oy oranı yüzde 30'un MHP'nin ise yüzde 9'un altında kaldı.
İttifak dağılımında ise Cumhur İttifakı'nın oyu yüzde 36,8 olurken Millet İttifakı'nın oy oranı yüzde 40,6 olarak kaydedildi. Seçmenin verdiği cevaplara göre partilerin oy oranı şu şekilde: