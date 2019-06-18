Son anket REMRES'ten geldi! Bu İstanbul seçim anketinde fark daha az

Seçim lisanının değişmesi ne kadar etkili oldu?

Emre Şişmanlar'a göre AK Parti'nin yaptığı değişiklik etkili olmuş görünüyor. Yeni söylemle birlikte iki aday arasındaki oy farkı yüzde 3'e kadar indi. Buna karşın 23 Haziran seçimlerine AK Parti seçmeninin katılımı daha düşük olacak görüşünde.