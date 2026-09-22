Son anket ortaya çıktı! İşte zirvedeki parti, bugün seçim olsa...,
Genar Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş, Eylül ayı Türkiye Raporu'nun sonuçlarını paylaştı. Ankette katılımcılara, "Bu pazar seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.İşte son anketin dikkat çeken sonuçları...
Pınar Erden Güneş
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Genar Araştırma'nın son seçim anketi yayınlandı. Anket sonuçları dikkat çekti. AK Parti büyük farkla birinci sırada yer aldı. Yeni Parti ikinci sırada yer alırken, CHP'nin ise altıncı sırada yer aldığı görüldü.
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"Bu pazar seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunun yöneltiği ankette sonuçlar şu şekilde:
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AK Parti: Yüzde 36,1
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Yeni Parti: Yüzde 21,6
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DEM Parti: Yüzde 9,4
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MHP: Yüzde 8,0
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İyi Parti: Yüzde 7,7
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CHP: Yüzde 6,6
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Anahtar Parti: Yüzde 3,0
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Zafer Partisi: Yüzde 2,8
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Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,5
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Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 0,9
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Saadet Partisi: Yüzde 0,5
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Diğer: Yüzde 0,9
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