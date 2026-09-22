Son anket ortaya çıktı! İşte zirvedeki parti, bugün seçim olsa...,

Son anket ortaya çıktı! İşte zirvedeki parti, bugün seçim olsa...,

Genar Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş, Eylül ayı Türkiye Raporu'nun sonuçlarını paylaştı. Ankette katılımcılara, "Bu pazar seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.İşte son anketin dikkat çeken sonuçları...

Pınar Erden Güneş
Pınar Erden Güneş
Yayınlama Tarihi:
Güncelleme Tarihi:
Son anket ortaya çıktı! İşte zirvedeki parti, bugün seçim olsa..., - Resim: 1

Genar Araştırma'nın son seçim anketi yayınlandı. Anket sonuçları dikkat çekti. AK Parti büyük farkla birinci sırada yer aldı. Yeni Parti ikinci sırada yer alırken, CHP'nin ise altıncı sırada yer aldığı görüldü.

1 14
Son anket ortaya çıktı! İşte zirvedeki parti, bugün seçim olsa..., - Resim: 2

"Bu pazar seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunun yöneltiği ankette sonuçlar şu şekilde:

2 14
Son anket ortaya çıktı! İşte zirvedeki parti, bugün seçim olsa..., - Resim: 3

AK Parti: Yüzde 36,1

3 14
Son anket ortaya çıktı! İşte zirvedeki parti, bugün seçim olsa..., - Resim: 4

Yeni Parti: Yüzde 21,6

4 14
Son anket ortaya çıktı! İşte zirvedeki parti, bugün seçim olsa..., - Resim: 5

DEM Parti: Yüzde 9,4

5 14
Son anket ortaya çıktı! İşte zirvedeki parti, bugün seçim olsa..., - Resim: 6

MHP: Yüzde 8,0

6 14
Son anket ortaya çıktı! İşte zirvedeki parti, bugün seçim olsa..., - Resim: 7

İyi Parti: Yüzde 7,7

7 14
Son anket ortaya çıktı! İşte zirvedeki parti, bugün seçim olsa..., - Resim: 8

CHP: Yüzde 6,6

8 14
Son anket ortaya çıktı! İşte zirvedeki parti, bugün seçim olsa..., - Resim: 9

Anahtar Parti: Yüzde 3,0

9 14
Son anket ortaya çıktı! İşte zirvedeki parti, bugün seçim olsa..., - Resim: 10

Zafer Partisi: Yüzde 2,8

10 14
Son anket ortaya çıktı! İşte zirvedeki parti, bugün seçim olsa..., - Resim: 11

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,5

11 14
Son anket ortaya çıktı! İşte zirvedeki parti, bugün seçim olsa..., - Resim: 12

Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 0,9

12 14
Son anket ortaya çıktı! İşte zirvedeki parti, bugün seçim olsa..., - Resim: 13

Saadet Partisi: Yüzde 0,5

13 14
Son anket ortaya çıktı! İşte zirvedeki parti, bugün seçim olsa..., - Resim: 14

Diğer: Yüzde 0,9

14 14
seçim anket Genar Araştırma AK Parti Yeni Parti CHP