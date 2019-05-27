Son anket MAK'tan geldi 23 Haziran seçimini kim kazanacak
23 Haziran seçimleri için nefesler tutuldu. Anket şirketleri tek tek yaptıkları anketleri paylaşmaya başladı. MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, İstanbul'da 15 ila 20 Mayıs tarihleri arasında, 11 bin kişiyle yaptıkları anket sonuçlarını açıkladı.
23 Haziran seçimleri için nefesler tutuldu. Anket şirketleri tek tek yaptıkları anketleri paylaşmaya başladı. MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, İstanbul'da 15 ila 20 Mayıs tarihleri arasında, 11 bin kişiyle yaptıkları anket sonuçlarını açıkladı.
Konsensus Araştırma Şirketi Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun seçim yarışında başa baş gittiğini açıklamış, Optimar ise İmamoğlu'nun yüzde 52, Binali Yıldırım'ın yüzde 48 olduğunu açıklamıştı. Bugün MAK Araştırma şirketi 11 bin kişiyle yapılan anket sonucunu açıkladı.
MAK’ın yaptığı ankete göre ise 23 Haziran'da kararsızlar dağıtıldıktan sonra Ekrem İmamoğlu 2 puan önde görünüyor. MAK İmamoğlu’nu yüzde 47 gösterirken, Yıldırım’ı ise yüzde 45 gösterdi.
Yarın seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?
"Yarın seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" Şeklinde sorduğumuz soruya kararsızların dağılımı sonrası verilen yanıtlar;
Ak Parti 40,7,
CHP 28,5,
HDP 11,3,
MHP 8,
İYİ Parti 8,
Saadet 1,2
Diğerleri başlığı altında diğer parti ve bağımsız adaylar ise 2,3 olarak tespit edilmektedir.