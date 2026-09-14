Son anket gündem olacak! Fark iyice açıldı, Yeni Parti' de sert düşüş
Son seçim anketinden dikkat çeken sonuçlar geldi. Kararsızlar ve protesto oylar dağıtıldığında AK Parti ile Yeni Parti arasındaki makas kapandı. İki parti arasındaki fark 1,43 puan olarak ölçüldü. Yeni Parti'de sert bir düşüş yaşandığı da gözlendi.
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Gündemar Araştırma, ağustos ayı seçim anketi sonuçlarını açıkladı. 27-30 Ağustos tarihlerinde 60 ilde 2 bin 375 kişiyle yapılan ankette katılımcılara "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.
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AK PARTİ İLK İLK SIRADA
Kararsızlar ve protesto oylar dağıtıldıktan sonra AK Parti'nin oy oranı yüzde 28,38, Yeni Parti'nin ise yüzde 26,95 olarak hesaplandı. Onları yüzde 8,21 ile İYİ Parti ve yüzde 8,09 ile DEM Parti takip etti.
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Ankette partilerin oy oranları şöyle sıralandı:
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CHP: Yüzde 4,99
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YENİ Parti: Yüzde 26,95
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MHP: Yüzde 5,74
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İYİ Parti: Yüzde 8,21
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DEM Parti: Yüzde 8,09
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Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3,81
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Zafer Partisi: Yüzde 4,69
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