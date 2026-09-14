Son anket gündem olacak! Fark iyice açıldı, Yeni Parti' de sert düşüş

AK PARTİ İLK İLK SIRADA

Kararsızlar ve protesto oylar dağıtıldıktan sonra AK Parti'nin oy oranı yüzde 28,38, Yeni Parti'nin ise yüzde 26,95 olarak hesaplandı. Onları yüzde 8,21 ile İYİ Parti ve yüzde 8,09 ile DEM Parti takip etti.