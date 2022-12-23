Son anket Erdoğan ve Kılıçdaroğlu için! "Bugün seçim olsa" diye soruldu sonuçlara bakın
2023 Haziran seçimleri yaklaştıkça araştırma şirketleri de peş peşe anketler yapmayı sürdürüyor. Son seçim anket çalışması MetroPoll'den geldi. 28 ilde yapılan ankette "Bugün seçim olsa Erdoğan'a oy verir misiniz, bugün seçim olsa Kılıçdaroğlu'na oy verir misiniz?" diye soruldu.
MetroPoll Araştırma, Türkiye'nin Nabzı Kasım 2022 anketini 28 ilde 15-20 Kasım 2022 tarihleri arasında toplam 2122 kişi ile gerçekleştirdi. Araştırma 0,95 güven sınırları içinde +/- 2,13 hata payı ile CATI yöntemiyle gerçekleştirildi.
Ankette Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verme eğilimi araştırıldı.
Ankette katılımcılara “Bugün seçim olsa Recep Tayyip Erdoğan’a oy verir misiniz? Bugün seçim olsa Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verir misiniz?" diye soruldu.
Bugün seçim olsa Recep Tayyip Erdoğan’a oy verir misiniz? sorusuna verilen cevap şu şekilde: