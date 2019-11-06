Son 5 kilo verme diyeti listesi ve 10 tüyo

Son 5 kilo nasıl gider, son 5 kiloyu veremiyorum diyenlere haftada 1 kilo verebilecekleri hızlı bir diyet listesi hazırladık. Son 5 kiloyu verenlerin de önerdiği diyet listesinde kahvaltıdan ara öğüne menü örnekleri var.

Kilo vermek için kararlı bir başlangıç yaptığınızda ilk günlerde bir kaç kilo kaybetmek çok kolay ve keyifli olabilir. Ancak sözkonusu son 5 kiloyu vermek ise durum tam bir savaşa dönüşebilir. Avustralyalı Diyetisyen Susie Burrell, son 5 kiloluk değişim için 10 basit ipucu açıkladı. Burrel, "Eğer bu adımları harfiyen yerine getirirseniz haftada yarım ila 1 kilo arasında zayıflayabilirsiniz" diyecek kadar da iddialı.

Kahvaltıda protein ye kilolara veda et

Protein, karbonhidrattan daha yavaş sindirildiği için iştahımızı ve yağ yakan hormonlarımızı kontrol eden sistemlerin düzenlenmesine yardımcı olur. Bu nedenle proteinler vücudumuz için süper besinlerdir. Burrell'in önerisi kahvaltıda yumurta, doğal yoğurt ve fırında pişirilmiş fasülye ideal bir seçenek olabilir. Ayrıca yüksek proteinli bir kahvaltı metabolizma hızlandırmak için de çok ideal.

Sıvı tehlikelere dikkat yeşil çayı unutma!

Sidney merkezli diyetisyene göre, yeşil çay, metabolizmanızı hızlandırmaya ve atıl sıvı kalori tüketmenize engel olabileceği için yemeklerin yanına mükemmel bir ektir. "Kalorilerin şarap, meyve suyu, kahve ya da güler yüzlü bir içecekten gelip gelmediği önemli değil, vücut sıvı kaloriyi tükettiğimizde kalorileri telafi edemiyor" diyen Burrell, kalorili içecekleri kesme önerisi sunuyor.

Öğle ve akşam yemekleri sebzeli

Sabah omletinizde biraz mantar veya domates, öğle yemeğinde büyük bir salata ve akşam yemeği için bir miktar sebze çorbası mutlaka öğünlerinizde olsun. Sebze eklentileri sağlıklı tutmasının yanı sıra uzun süre tok kalmanızı da sağlar. Atıştırmalık olarak en iyisi de sebze bazlı atıştırmalıklar ve bol sudur.

Alkolden uzak dur!

Eğer son 5 kilodan kurtulmak istiyorsanız alkolü oldukça azaltmanız gerekir. Eğer son 5 kilonuz göbek yağı olarak duruyorsa o zaman alkol tüketmeyi unutun. Çünkü göbek yağlanmasının asıl nedeni tükettiğiniz alkollü içecekler olabilir.

Planlı ol

Çoğunuzun kilo verirken yada sağlıklı beslenmeye çalışırken yapamadığımız şey düzenli ve planlı yaşama geçmek oluyor. Her hafta, hafta içi öğün ve atıştırmalıkların tümünü planlamak için zaman ayırıp süpermarketi ziyaret etmeye ya da yediğinizden emin olmanız için ihtiyacınız olan tüm gıdaları tüketmeye vakit ayırın. Unutmayın, iyi yemek yiyebilecek insanlar örgütlü kişilerdir - ve eğer 'vücut yağını kaybetme konusunda ciddi iseniz, beslenmeniz en az bir aylık planlama öncelik olmalıdır.

Aç dönmeyin

Akşam saat 17.00 sıraları her çalışan için günün en tehlikeli saatleridir. Eve aç dönmemek için doğru atıştırmalıklarla bu tehlikeli saatleri atlatmak çok önemli. Ancak bu atıştırmalık bir çikolata yada bisküvi değil. Badem, fındık, yoğurt yada havuç ideal olabilir. Seçtiğiniz atıştırmalığın hem sağlıklı olması hem de sizi lezzet olarak tatmin etmesi önemli. Böylece akşam daha az aç hissedeceğinizden daha az yemeniz büyük olasılık.

Hareket şart

Diyet, son 5 kiloyu vermek için hayati öneme sahip ancak son 5 kilonun inatçı olduğu düşünülürse egzersiz bu inadı kırmanın tek yolu olabilir. Ne yaptığınızın önemi yok ister yürüyün, ister koşun, ister pilates yapın ama her gün mutlaka 1 saat hareket etmeyi alışkanlık haline getirin.

Akşam yemeği küçük olsun

Nasıl sabah kahvaltısı günün en büyük öğünü olmalıysa akşam yemeği de günün mutlaka en küçük öğünü olmalı. Burrell, "Akşam yemeğinizi küçük salata, çorba, sebze ve küçük bir et parçasıyla hazırlayın" diyor ve ekliyor: "Beyaz karbonhidratları öğünlerinizden çıkarın ve bol miktarda salata ve sebze yiyin."

Diyetin dışına çıkmak serbest

Haftada bir kez diyetin dışında gerçekten canınız istediği bir öğün yiyin. Sonra yediklerinizden pişman olmayın ve yola devam edin. Bu diyetin daha uzun süre devam etmesine yardımcı olacaktır.

İyi uyku şart

"Aslında diyet listelerine girmeyen uyku diyetin ayrılmaz bir parçasıdır" diyor Burrell ve günde en az 8 ila 9 saat arası uyumayı öneriyor.