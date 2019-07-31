Son 4 ayın en düşük seviyesini görmüştü! Dolar bakın güne nasıl başladı

Dolar/TL son dört ayın en düşük seviyesi olan 5.5530'a kadar gerilemişti. Dolar/TL güne 5.56 seviyesinde başladı.

Piyasalar bugün açıklanacak olan enflasyon raporu ve verilecek mesajlar ile Fed’in bu akşamki toplantısına odaklanmış durumda. Fed’in para politikası toplantısında politika faizini 25 baz puan indireceği tahmin ediliyor. Fed bu kararı alırsa, 10 yıldır ilk defa faiz indirmiş olacak.

Dolarda son durum

Öte yandan piyasaların gündeminde Türkiye ABD ilişkileri, küresel büyüme endişeleri, küresel ticaret savaşları, Brexit, Akdeniz’de AB ile yaşanan gerginlik, olası bir kabine revizyonu, yeni parti hazırlıkları ve jeopolitik gelişmeler de kalmaya devam ediyor.

TL’ye destek

Analistler TL’nin hala yüksek getiri sunmaya devam etmesi, küresel merkez bankaların genişlemeci politikalara yeniden yönelmesi ve Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik olumlu beklentilerin TL’ye destek olmaya devam ettiğini belirtiyor.

"5.48-5.45 seviyeleri mümkün"

Bir bankacı, “Şu anda TL’yi olumsuz etkileyecek bir event beklenmiyor. S-400 konusu biraz soğudu, Ağustos ayında da PPK toplantısı olmayacak. Dolar/TL’de 5.58 seviyesi kalıcı kırılırsa 5.48-5.45 seviyeleri mümkün” ifadelerini kullanmıştı.

TL hala yüksek reel getiriyi sunan EM’ler arasında

Beklentilerdeki iyileşme ve enflasyonda başlayan düşüşle birlikte TCMB geçen hafta 4.5 yıllık aranın ardından politika faizinde 425 baz puanlık indirime gitse de enflasyonda düşüş eğilimin süreceği dikkate alındığında TL hala yüksek reel getiriyi sunan EM’ler arasında yer alıyor. Euro ise güne 4,21 TL seviyelerinden başladı.