Son 24 saatte 5 sağlık çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti! İşte o isimler
Türk Tabipleri Birliği son 24 saat içinde beş sağlık çalışanının koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği haberlerini paylaştı. Son olarak Konya İl Sağlık Müdürlüğü çalışanlarından İbrahim Kılınçarslan'ın corona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.
Corona virüsü salgınında Türkiye’de tekrar vaka artış dönemine girilirken, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının sayısı da giderek artmaya başladı. Sadece Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) dün yaptığı paylaşımlara göre, son 24 saat içerisinde beş sağlık çalışanı hayatını kaybetti.
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*Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Semt Polikliniği’nde görev yapan sağlık memuru Abdüllatif Sancar, Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti.
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*Ankara Sincan Dr. Nafiz Körez Devlet Hastanesinde görev yapan temizlik işçisi olarak çalışan Mehmet Canruh, Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti.
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*Konya Emirgazi Devlet Hastanesinde görev yapan Acil Tıp teknisyeni Ertuğrul Sütçü, Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti.
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