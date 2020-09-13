Son 24 saatte 5 sağlık çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti! İşte o isimler

Corona virüsü salgınında Türkiye’de tekrar vaka artış dönemine girilirken, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının sayısı da giderek artmaya başladı. Sadece Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) dün yaptığı paylaşımlara göre, son 24 saat içerisinde beş sağlık çalışanı hayatını kaybetti.