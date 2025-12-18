Son 13 gün hepsi silinecek! Kredi kartınızı mutlaka kontrol edin
2025 yılının son günlerinde 31 Aralık’a kısa bir süre kala uzmanlar, kredi kartları ve sadakat kartlarında biriken para puanlar konusunda tüketiciler uyardı. Uzman isimlerin aktardığına göre; yıl sonu itibarıyla bazı kartlarda yer alan puanların geçerliliği sona erecek. Peki tüketicilerin mağdur olmaması için ne yapması gerekiyor. İşte detaylar...
Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanvekili İbrahim Güllü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sadakat kartlarının firmaların ve bankaların müşterilerini kaybetmemek, sürekli kendisinden alışveriş yapmasını teşvik etmek, hizmetlerini kullanmaya devam etmesini temin etmek için ücretsiz veya ücret karşılığında tüketicilere verdiği kartlar olduğunu anımsattı.
Market, akaryakıt, giyim ve ulaşım gibi birçok alanda kullanılabilen kartlarda ödül veya indirim sağlanarak tüketici için cazip hale getirildiğini söyleyen Güllü, "Firmaların, tüketicilerin kazandığı para puanları yıl sonunda sıfırlaması ya da geçerliliğini sonlandırıcı uygulamalarını bilmeyen tüketiciler mağdur olmaktadır.
Tüketiciler, mağdur olmamak için kartlarındaki para puanları kontrol ederek, devretmeyen puanlarını yılın son gününü beklemeden ihtiyaçları kapsamında ." diye konuştu.
Güllü, konuyla ilgili olarak bazı firmaların yıl sonu gelmeden para puanları kullanmalarına yönelik müşterilerini uyarmasına rağmen birçok firmanın tüketiciye bu uyarıyı yapmadığının altını çizerek, şunları kaydetti: