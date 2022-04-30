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'Sömürdüler' diyen Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan'a fena patladı: Aynı zalimlik bu sene de sahnelendi

'Sömürdüler' diyen Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan'a fena patladı: Aynı zalimlik bu sene de sahnelendi

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eski eşi Feyza Aktan'a ateş püskürdü.

'Sömürdüler' diyen Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan'a fena patladı: Aynı zalimlik bu sene de sahnelendi

Özcan Deniz 2018'de evlendiği ve oğlunun annesi Feyza Aktan ile olaylı bir şekilde boşanmıştı. Ayrılığın ardından Aktan, şiddet gördüğü iddiasıyla ünlü oyuncuya dava açmıştı. Şiddet davasından beraat eden Deniz, oğlunun velayetini alabilmek için de mahkemeye başvurmuştu.

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'Sömürdüler' diyen Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan'a fena patladı: Aynı zalimlik bu sene de sahnelendi

 Çocuğun anne Feyza Aktan'da kalmasının devamına karar veren mahkeme, Özcan Deniz'in görüşme günlerinin ise artırılmasına hükmetmişti. Ünlü şarkıcı daha sonra da Aktan'ı affettiğini belirtmişti.

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'Sömürdüler' diyen Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan'a fena patladı: Aynı zalimlik bu sene de sahnelendi

Eski eşler arasında yine gerginlik yaşandı. Deniz, 4. yaş gününde oğlu Kuzey'in kendisinden kaçırıldığını söyledi. 

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'Sömürdüler' diyen Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan'a fena patladı: Aynı zalimlik bu sene de sahnelendi

 "Geçen yıl oğlumun doğum gününde yaşadığım zalimlik bu sene de sahnelendi" diyen Deniz, sosyal medya hesabından demediğini bırakmadı.
İşte Özcan Deniz'in sert sözleri...

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