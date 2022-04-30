'Sömürdüler' diyen Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan'a fena patladı: Aynı zalimlik bu sene de sahnelendi

Özcan Deniz 2018'de evlendiği ve oğlunun annesi Feyza Aktan ile olaylı bir şekilde boşanmıştı. Ayrılığın ardından Aktan, şiddet gördüğü iddiasıyla ünlü oyuncuya dava açmıştı. Şiddet davasından beraat eden Deniz, oğlunun velayetini alabilmek için de mahkemeye başvurmuştu.