'Sömürdüler' diyen Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan'a fena patladı: Aynı zalimlik bu sene de sahnelendi
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eski eşi Feyza Aktan'a ateş püskürdü.
Özcan Deniz 2018'de evlendiği ve oğlunun annesi Feyza Aktan ile olaylı bir şekilde boşanmıştı. Ayrılığın ardından Aktan, şiddet gördüğü iddiasıyla ünlü oyuncuya dava açmıştı. Şiddet davasından beraat eden Deniz, oğlunun velayetini alabilmek için de mahkemeye başvurmuştu.
Çocuğun anne Feyza Aktan'da kalmasının devamına karar veren mahkeme, Özcan Deniz'in görüşme günlerinin ise artırılmasına hükmetmişti. Ünlü şarkıcı daha sonra da Aktan'ı affettiğini belirtmişti.
Eski eşler arasında yine gerginlik yaşandı. Deniz, 4. yaş gününde oğlu Kuzey'in kendisinden kaçırıldığını söyledi.
"Geçen yıl oğlumun doğum gününde yaşadığım zalimlik bu sene de sahnelendi" diyen Deniz, sosyal medya hesabından demediğini bırakmadı.
İşte Özcan Deniz'in sert sözleri...