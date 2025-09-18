BIST 11.241
Sompo Sigorta brokerlarıyla bir araya geldi

Sompo Sigorta, sigorta sektörünün geleceğini birlikte şekillendirme vizyonunu ortaya koymak amacıyla brokerlarıyla buluştu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenen toplantıda, Sompo Sigorta'nın kurumsal sigortalardaki büyüme hedefleri, bu yılki prim üretimi planları ve işbirliklerinin sektöre sağlayacağı katma değerler görüşüldü.

Sompo Sigorta'nın üst düzey yöneticileriyle Türkiye'nin önde gelen 120 brokerının bir araya geldiği etkinlik, Sompo Sigorta Genel Müdürü Fahri Uğur ile İcra Kurulu Üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleşti. Sompo Global'den Richard Allen da toplantıya özel davetli olarak katıldı.

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen Uğur, brokerların kendileri için birer iş ortağı olmanın ötesinde, sektörün gelişimine birlikte yön verdikleri paydaşlar olduğunu belirtti.

Bu etkinliğin, karşılıklı anlayışı ve işbirliğini daha da ileriye taşıyacakları bir dönemin başlangıcı olduğunu aktaran Uğur, "Sompo Sigorta olarak sadece bugünün ihtiyaçlarını karşılamakla yetinmiyor, geleceğin sigorta ekosistemini de şekillendirecek uzun vadeli işbirlikleri kurmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Uğur, müşteriye dokunan her noktada brokerların katkısının son derece değerli olduğunu, bu nedenle onların deneyimlerinden beslenerek inovatif çözümler üretmek, veri ve teknoloji odaklı yaklaşımlarla müşterilerin ihtiyaçlarını daha hızlı ve doğru şekilde karşılamak ve sektöre daha fazla değer katmanın öncelikleri arasında yer aldığını aktardı.

"Tüm dağıtım kanallarını etkin kullandık"

Sompo Global Kurumsal Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Allen da karlılıklarını koruyarak tüm dağıtım kanallarını etkin kullandıklarını ve en iyi birleşik rasyoya sahip şirketlerden biri olduklarını vurguladı.

Şirketlerin 28 ülkede 75 bine yakın kişiye istihdam sağladığını ve küresel bir güce dönüştüğünü belirten Allen, şunları kaydetti:

"Sompo'nun global sigorta sektöründe üst sıralara çıkma hedefi doğrultusunda uluslararası sigorta ve reasürans şirketi Aspen'i satın alması, stratejik bir dönüm noktası oldu. Bu işlem, uluslararası pazarlardaki konumumuzu güçlendirecek ve uzun vadeli büyüme planlarımızın temel taşlarından biri olacak. Güçlü finansal sonuçlarımız, küresel stratejik adımlarımız, Sompo'nun sürdürülebilir büyüme vizyonunun somut göstergeleri."

Sompo Kurumsal Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Uğur Özer ise sigorta sektörünün sürdürülebilir bir şekilde büyümesinin sağlam ve güvenilir işbirlikleriyle mümkün olabileceğine değindi.

Brokerlarıyla yakın işbirliği kurarak bu yıl kurumsal sigortalarda müşteri odaklı çözümler ve yeni ürünlerle büyümeyi hedeflediklerini kaydeden Özer, "Sorumluluklarımızın bilincinde, dürüst ve güvenilir bir ortak olarak birlikte daha büyük başarılara ulaşacağımıza inanıyoruz. Bu iletişim ve işbirliği ruhu, bizi hedeflerimize yaklaştıracak ve sektördeki yerimizi güçlendirecek." değerlendirmesinde bulundu.

