'Sömestr tatili uzatılsın' Twitter'da TT oldu Mustafa Sandal'ın twitine Gülben Ergen'den destek
Artan Covid-19 vakaları nedeniyle Twitter'da Milli Eğitim Bakanlığı'na 'sömestr tatili uzatılsın' çağrıları Twitter'da TT oldu. Mustafa Sandal'ın çağrısına Gülben Ergen ve Seda Sayan'dan destek geldi.
Yarıyıl tatilinde olan öğrenciler koronavirüs vakalarının son günlerde yükselişe geçmesi üzerine sosyal medyada açtıkları #sömestrtatiliuzatılsın hashtagiyle gündem oldular. Öğrencilerin, sosyal medyada sesini duyurmaya çalışmasına ünlü isimler de destek oldu. Başta Mustafa Sandal olmak üzere Seda Sayan ve Gülben Ergen'de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla öğrencilere destek verdi.
Öğrenciler ve veliler artan koronavirüs vaka sayıları nedeniyle endişeli: Okullarda 6 Eylül 2021'de başlayan ve 24 Ocak'ta sona eren ilk dönemin ardından ikinci yarıyıl, bugün itibariyle başlıyor. İkinci dönemin ara tatili 11-15 Nisan tarihleri arasında yapılacak. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı 17 Haziran’da ise sona erecek.
Öğrenciler ve veliler artan koronavirüs vaka sayıları nedeniyle endişeliyken Milli Eğitim Bakanı Özer, "Yüz yüze eğitime aynı kararlılık ve aynı önlemlerle devam edeceğiz" dedi. Twitter'da #sömestrtatiliuzatılsın hashtagiyle isyan eden velilerin tepkilerine ünlülerden de destek geldi.
İlk çağrı Mustafa sandal'dan: Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Gençlerimizi kırmayalım, ailelerimizin isteklerine lütfen kulak verelim. Ben bu ülkede ilk kez 1,2 milyon tweet atılarak bir talepte bulunulduğunu gördüm. Sn. Milli Eğitim Bakanı'mızın gerekeni yapacağından eminim." diyerek öğrencilere ve ailelerine detsk verdi.