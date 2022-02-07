'Sömestr tatili uzatılsın' Twitter'da TT oldu Mustafa Sandal'ın twitine Gülben Ergen'den destek

Yarıyıl tatilinde olan öğrenciler koronavirüs vakalarının son günlerde yükselişe geçmesi üzerine sosyal medyada açtıkları #sömestrtatiliuzatılsın hashtagiyle gündem oldular. Öğrencilerin, sosyal medyada sesini duyurmaya çalışmasına ünlü isimler de destek oldu. Başta Mustafa Sandal olmak üzere Seda Sayan ve Gülben Ergen'de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla öğrencilere destek verdi.