Somer Sivrioğlu'ndan eski eşiyle ilgili bomba itiraf! "Müthiş bir anne ama..."

"İyi bir aşçı değilim, iyi bir şefim"

Ünlü şef, "Kendimi yemek pişirme konusunda yetenekli görmüyorum! Ben o formasyondan gelmedim, işletmeci ailenin çocuğuydum, işletmesini biliyorum. Annem bu işi biliyor, ben öğrenerek kendimi geliştirdim. İyi bir aşçı değilim, ama iyi bir şef olduğumu söylüyorum" dedi.