Somer Sivrioğlu'ndan eski eşiyle ilgili bomba itiraf! "Müthiş bir anne ama..."
'MasterChef Türkiye' yarışmasında jüri koltuğunda oturan şef Somer Sivrioğlu, 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu hakkında önemli bir itirafta bulundu. Sivrioğlu, "İşimde başarılı olduysam eski eşimin katkısı var. Hiç yemek yapamazdı, aç kalırdık. Tek eksiği odur, müthiş bir anne ve müthiş bir yoldaştır" ifadelerini kullandı.
Özel yaşamı, 'MasterChef Türkiye' yemek yarışmasındaki halleriyle gündemden düşmeyen şef Somer Sivrioğlu, katıldığı programda çok konuşulacak açıklamalar yaptı.
"İyi bir aşçı değilim, iyi bir şefim"
Ünlü şef, "Kendimi yemek pişirme konusunda yetenekli görmüyorum! Ben o formasyondan gelmedim, işletmeci ailenin çocuğuydum, işletmesini biliyorum. Annem bu işi biliyor, ben öğrenerek kendimi geliştirdim. İyi bir aşçı değilim, ama iyi bir şef olduğumu söylüyorum" dedi.
"Eski eşim yemek yapamazdı"
Sivrioğlu, "İşimde başarılı olduysam eski eşimin katkısı var. Hiç yemek yapamazdı, aç kalırdık.
Tek eksiği odur, müthiş bir anne ve müthiş bir yoldaştır" itirafında bulundu.