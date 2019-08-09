Somer Sivrioğlu yasak aşkıyla otelde görüntülendi MasterChef çalışanıyla eşini aldatmıştı

Somer Sivrioğlu yasak aşkıyla otelde görüntülendi MasterChef çalışanıyla eşini aldatmıştı

Eşini Tv8'de yayınlanan MasterChef programındaki bir editörle aldatan Somer Sivrioğlu, aylar süren sessizliğin ardından yasak aşkıyla bir otelde ortaya çıktı.

Somer Sivrioğlu yasak aşkıyla otelde görüntülendi MasterChef çalışanıyla eşini aldatmıştı - Sayfa 1

Yayınlandığı ilk sezonuyla Türkiye'de oldukça beğenilen MasterChef yarışmasının sevilen jürisi Somer Sivrioğlu, sette çalışan bir isimle eşini aldattığı ortaya çıkmış ve gündeme bomba gibi düşmüştü. Eşinin boşayacağı ünlü şef, uzun süre sonra sevgilisiyle görüntülendi.

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Somer Sivrioğlu yasak aşkıyla otelde görüntülendi MasterChef çalışanıyla eşini aldatmıştı - Sayfa 2

Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru ortaya çıkan ihanet, uzun süre gündemi meşgul etmiş ve Somer Sivrioğlu adeta linç edilmişti. 18 yıllık eşini aldatan Sivrioğlu, son olarak Pınar adlı sevgilisiyle Beşiktaş'ta görüntülendi.

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Somer Sivrioğlu yasak aşkıyla otelde görüntülendi MasterChef çalışanıyla eşini aldatmıştı - Sayfa 3

Öğle yemeği yediler: Beşiktaş'ta ünlü bir otelde öğle yemeği yiyen ikilinin taksiye binip kısa süre sonra otelden ayrıldığı öğrenildi.

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Somer Sivrioğlu yasak aşkıyla otelde görüntülendi MasterChef çalışanıyla eşini aldatmıştı - Sayfa 4

Pazarda görüntülenmişlerdi: Somer Sivrioğlu ve editör sevgilisi Pınar, geçtiğimiz aylarda halk pazarında bu şekilde görüntülenmişti.

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