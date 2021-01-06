Somer Sivrioğlu Türk mutfağı sözlerinde geri adım attı Danilo Zanna destek verdi
MasterChef Türkiye jürisi Somer Sivrioğlu, "Türk mutfağı dünyada ilk 10'da değil" sözlerine açıklık getirdi.
MasterChef jürileri Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın 'Az Önce Konuştum' programına konuk oldu. Somer Sivrioğlu, çok tartışılan "Türk mutfağı dünyada ilk 10'da değil" sözlerine ilişkin açıklama yaptı.
Somer Sivrioğlu, yanlış anlaşıldığını şu sözlerle dile getirdi:
"Türk mutfağı dünyada ilk 10'da sayılmaz diye bir şey söyledim ama onu söylemeden önce bayağı giriş var. Bence dünyanın en değerli mutfağı. Bunu milliyetçilik olsun diye söylemiyorum.''
''Tarımın ilk başladığı topraklar üzerine kurulmuş bir mutfak kültürü var ama bunun reklamının iyi yapılmadığını söylemek istedim.''
''Öyle bir evirdiler çevirdiler ki... Olsun. En azından konuşuluyor şu anda. Ama herhalde yanlış anladılar"