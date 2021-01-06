Somer Sivrioğlu Türk mutfağı sözlerinde geri adım attı Danilo Zanna destek verdi

Somer Sivrioğlu, yanlış anlaşıldığını şu sözlerle dile getirdi:

"Türk mutfağı dünyada ilk 10'da sayılmaz diye bir şey söyledim ama onu söylemeden önce bayağı giriş var. Bence dünyanın en değerli mutfağı. Bunu milliyetçilik olsun diye söylemiyorum.''