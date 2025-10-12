Somer Sivrioğlu, kendinden 25 yaş küçük sevgilisiyle ayrıldı mı? Ayak pozu bombaydı...

MasterChef Türkiye’nin jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, son dönemde özel hayatıyla magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Ünlü şef, 2021 yılında 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu ile yollarını ayırmıştı. Bu ayrılığın ardından Sivrioğlu’nun özel yaşamı sık sık merak konusu haline geldi.