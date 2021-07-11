Somer Şef ağladı! Tv8 Masterchef'te gözyaşları sel oldu! 'Büyük günahlardan biri' deyip...
TV8'de yayınlanan Masterchef Türkiye'nin son bölümünde yaşananlar stüdyoda duygusal anlar yaşattı.
Jüri kadrosunda Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun yer aldığı, TV8 ekranlarında yayınlanan 'MasterChef'; son olarak on ikinci bölümüyle ekranlara geldi. İlk tur elemelerinin devam ettiği yarışmada duygusal anlar yaşadı.
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23 yaşındaki Görkem Demiral, eleme turunu geçmek içim şeflere kendi tarifi olan levrek lokum yemeğini yaptı.
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Demiral'ın tadın aşamasından sonra da yaşananlar izleyenleri hüzünlendirdi.
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Görkem Demiral'ın yarışmaya ablasıyla geldiğini öğrenen şefler, genç kadını stüdyoya davet etti.
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