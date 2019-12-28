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Somali'deki terör saldırısında 90 ölü! Aralarında 4 Türk mühendis var deniliyor

Dünyayı sarsan terör saldırısı haberi Somali'nin başkenti Mogadişu'dan geldi. Bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda en az 90 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Ölenler arasında Türk mühendisler de yer alıyor.

Afrika ülkelerinden Somali'nin başkenti Mogadişu'da Maliye Bakanlığı yakınlarında korkunç bir patlama meydana geldi.

Bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda en az 90 kişinin hayatını kaybettiği 60 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Somali Büyükelçisi: 2 Türk vatandaşımızı kaybettik

NTV'nin ulaştığı Türkiye'nin Somali Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, "2 vatandaşımızı kaybettiğimizi teyit ettik" dedi. 

Ölüler arasında 4 Türk mühendisin olduğu iddiası

Güvenlik ve Askeri Strateji Uzmanı Abdullah Ağar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, korkunç saldırıda ölenlerin arasında 4 Türk mühendisin de yer aldığının öne sürüldüğünü söyledi.

Hayatını kaybedenler arasında 17 polisin yanı sıra üniversite öğrencilerin de olduğu kaydedildi.

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