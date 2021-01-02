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HABER /  DÜNYA

Somali'de Türk işçilere saldırı 1'ü Türk 4 kişi hayatını kaybetti

Somali'de başkent Mogadişu'nun batısında yol yapım çalışmasında bulunan bir Türk firması çalışanlarına saldırı bombalı intihar saldırısı düzenlendi. Olayda 1'i Türk, 4 kişi hayatını kaybetti

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Dışişleri Bakanlığı, Somali'de bu sabah düzenlenen terör saldırısında, aralarında 1'i Türk vatandaşı 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtilerek, Türk şirketi çalışanlarını hedef alan saldırının şiddetle kınandığı bildirildi. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Somali'de bu sabah bomba yüklü araçla bir Türk firmasına yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında, aralarında 1 Türk vatandaşının da bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiğinin üzüntüyle öğrenildiği ifade edildi.

Saldırıda 4 Türk vatandaşı da yaralandı

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayda yaralanan 4 vatandaşımızın sağlık durumu yakından takip edilmektedir. Mogadişu-Afgoye yolunun inşaatını üstlenen ve  Somali'nin kalkınmasına ve refahına katkıda bulunan bir Türk şirketi çalışanlarını hedef alan bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, yaralananlara acil şifa diliyor, dost ve kardeş Somali hükümeti ile Somali halkının yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz."

Somali basınına göre saldırıyı El-Kaide bağlantılı El-Şebab terör örgütü üstlendi.

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