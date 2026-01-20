BIST 12.806
Somali Tezkeresi meclisten geçti! Türk askerinin Aden'deki görevi uzatıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri, deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda oylanarak kabul edildi.

Genel Kurul’da, TSK deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasu ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin 10 Şubat 2026'dan itibaren 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ele alındı. 

TEZKERE KABUL EDİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda oylanarak kabul edildi.

TÜRK ASKERİ 1 YIL DAHA SOMALİ'DE 

Karar ile birlikte Türk askerleri, 1 yıl daha Aden Körfezi ve Somali karasularında görev yapacak.

