Soma'da madenciye tekme atan Yusuf Yerkel'in 'Frankfurt Ticaret Ateşesi' atanması gündem oldu

SOMA'da 301 işçinin öldüğü maden kazasından sonra eylem yapan maden işçisine attığı tekme olay olan Yusuf Yerkel, Frankfurt Başkonsolosluğu'na 'Ticaret Ateşesi' olarak atandı. Yerkel'in atanması sosyal medyada gündem oldu.

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Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 yılında yaşanan maden faciası sonrası eylem yapan madenciyi tekmeleyen Yusuf Yerkel, Frankfurt Başkonsolosluğu’na "Ticaret Ataşesi" olarak atandı. O dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Özel Kalem Müdür Yardımcısı” olan Yerkel'in yeni grevi gündem oldu.

Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre, Avrupa'nın finans merkezi sayılan Frankfurt gibi önemli bir yere yapılan bu atama Yerkel'in, yeni görevinin ayrıntıları ve kazancı da ortaya çıktı. İşte 3 ya da 4 yıl boyunca görev yapacak olan Yerkel'in bu sürede, Türkiye'den alacakları:

- Gri pasaport ve ödeme

- Almanya'da en az 6000 Euro (yaklaşık 93 bin TL) net maaş alacak

- Kendisi, eşi ve çocuklarının Almanya'daki tüm tedavi masraflarını SGK ödeyecek.

- Çocukları özel eğitime ihtiyaç duyarsa, özel okula giderse ya da evinden uzak yabancı dilde (ingilizce) eğitim veren bir okula gidecekse, devlet bunun bir kısmını üstlenecek.

- Evinin kirasını devlet ödeyecek.

- Makam arabası ve ev eşyası da devletten

- Yurt dışındaki görevi sırasında tüm emeklilik primleri yüksekten yattığı için, Türkiye'de süper emekli olabilecek.