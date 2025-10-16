BIST 10.394
SOLOTÜRK'ten efsane gösteri için prova uçuşu

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) işbirliğiyle düzenlenecek 7. Bilim Şenliği etkinlikleri öncesinde kentte prova uçuşu gerçekleştirdi.

SOLOTÜRK'ten efsane gösteri için prova uçuşu - Resim: 1

Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan havalanan SOLOTÜRK, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi üzerinde prova uçuşu yaptı.

SOLOTÜRK'ten efsane gösteri için prova uçuşu - Resim: 2

SOLOTÜRK pilotunun yaptığı akrobasi hareketleri kentin birçok noktasından görüldü.

SOLOTÜRK'ten efsane gösteri için prova uçuşu - Resim: 3

SOLOTÜRK, 7. Bilim Şenliği etkinlikleri kapsamındaki gösteri uçuşunu 18 Ekim Cumartesi saat 14.00'de aynı noktadan gerçekleştirecek.

