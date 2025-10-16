SOLOTÜRK'ten efsane gösteri için prova uçuşu
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) işbirliğiyle düzenlenecek 7. Bilim Şenliği etkinlikleri öncesinde kentte prova uçuşu gerçekleştirdi.
Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan havalanan SOLOTÜRK, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi üzerinde prova uçuşu yaptı.
SOLOTÜRK pilotunun yaptığı akrobasi hareketleri kentin birçok noktasından görüldü.
SOLOTÜRK, 7. Bilim Şenliği etkinlikleri kapsamındaki gösteri uçuşunu 18 Ekim Cumartesi saat 14.00'de aynı noktadan gerçekleştirecek.
