SOLOTÜRK'ten Anıtkabir üzerinde Cumhuriyet'in 102. yıl dönümüne özel uçuş gösterisi

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

SOLOTÜRK'ten Anıtkabir üzerinde Cumhuriyet'in 102. yıl dönümüne özel uçuş gösterisi - Resim: 1

SOLOTÜRK ekibinin Anıtkabir semalarında çeşitli manevralarla yaptığı ve yaklaşık yarım saat süren gösteri uçuşu, başkentliler tarafından ilgiyle izlendi.

SOLOTÜRK'ten Anıtkabir üzerinde Cumhuriyet'in 102. yıl dönümüne özel uçuş gösterisi - Resim: 2

İzleyiciler, SOLOTÜRK gösterisini cep telefonu kameralarıyla da kaydetti.

SOLOTÜRK'ten Anıtkabir üzerinde Cumhuriyet'in 102. yıl dönümüne özel uçuş gösterisi - Resim: 3

Trafikte seyreden bazı sürücüler de araçlarını yol kenarına çekerek gösteriyi takip etti.

SOLOTÜRK'ten Anıtkabir üzerinde Cumhuriyet'in 102. yıl dönümüne özel uçuş gösterisi - Resim: 4

Anıtkabir ve çevresindeki vatandaşlar gösteriye alkışlarla eşlik etti.

