Solmaz Çiros düğüne şarkıcı olarak gitti kalça dansı yaptı +18 videoları olay olmuştu

Bir döneme damga vuran izdivaç programlarından biri olan Evleneceksen Gel'de çıkıp ünlenen gelin adayı Solmaz Çiros, o dönem programda yaptığı danslarıyla adından söz ettiyordu şimdilerde ise sosyal medya hesabı Instagram'dan yayımladığı paylaşımlarıyla gündeme geliyor.