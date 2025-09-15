Şoke eden iddia! 'Geniş Aile’nin Cevahir’i Ufuk Özkan intihar girişiminde bulundu! Son durumu nasıl?
Son olarak nafaka kriziyle gündemde olan ünlü oyuncu Ufuk Özkan iddiaya göre intihar girişiminde bulundu ve hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Özkan'ın durumunun iyi olduğu bildirildi.. Özkan geçtiğimiz yıl yaşadığı maddi sıkıntıları "Kiramı bile zor ödüyorum" sözleriyle dile getirmişti.
Ekol TV muhabiri Dilara Şahin'in özel haberine göre Türk televizyon tarihinin popüler dizilerinden Geniş Aile'deki Cevahir rolüyle hafızalara kazınan Ufuk Özkan, bir süredir yaşadığı sağlık sorunları ve eski eşiyle yaşadığı nafaka kriziyle gündemdeydi.
İddiaya göre Özkan'ın Beşiktaş'taki evinde intihar girişiminde bulunduğu ve yakınlarının ihbarı üzerine hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan Ufuk Özkan'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.
ZOR GÜNLER GEÇİRMİŞTİ
Geçtiğimiz yıllarda karaciğer yetmezliği nedeniyle hastanelik olan ve zor günler yaşayan ünlü oyuncu, eski eşiyle yaşadığı nafaka krizinde "Kiramı bile zor ödüyorum" diyerek sitemde bulunmuştu.
Ufuk Özkan'ın Beşiktaş'taki evinde intihar girişiminde bulunduğu ve bu nedenle hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. Tedavi altına alınan ünlü oyuncunun durumunun iyi olduğu belirtildi.