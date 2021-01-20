Şoke eden hizmet! Serdar Ortaç Ahmet Çakar gibi isimler video gönderip para alıyor

Bunun için ayrı bir platform kuran firmanın sisteminde Ahmet Çakar, Yunus Günçe, Abdülkerim Durmaz, Serdar Ortaç, Evrim Keklik, Eray Aksungur, Nuri Alço, İsmail Baki Tuncer, Okan Karacan, Elif Gören ve Burak Akkul gibi birçok ünlü bulunuyor.