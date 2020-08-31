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DÜNYA

Şoke eden görüntü! Rusya'da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı

Evinin bahçesinde uyuyan ve uyandığında içinde bir kıpırtı hisseden kadın ailesi tarafından hemen doktora götürüldü. Kadının röntgeni çekilince ortaya akıllara durgunluk veren bir manzara çıktı.

RUSYA’ya bağlı Kafkasya ülkelerinden Dağıstan’ın Levaşi bölgesinde dünyada benzerine çok az rastlanan bir olay yaşandı. Evinin bahçesinde bulunan bir ağacın altında uyuyakalan kadın, ağzı açık uyuyunca 1 metreden uzun olan bir yılan kadının ağzından midesine indi.

Kadın uyandığında midesinde bir hareketlenme olduğunu söyleyerek ailesine durumu anlattı. Ailesi tarafından hastaneye götürülen kadının röntgeni çekilince ortaya akıllara durgunluk veren bir manzara çıktı.

Kadının midesinde yılan olduğunu fark eden doktorlar hemen kadını ameliyathaneye götürerek operasyona başladı. Anestezi ile uyutulan kadının midesinden özel bir malzeme yardımıyla 1 metreden fazla boyu olan yılan çıkarıldı.

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