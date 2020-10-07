Sokaktan kaçırılan güzel manken tecavüz edilip öldürüldü sonra da toplu mezara gömüldü

Dünyanın en fazla suç oranına sahip ülkelerden birisi olarak bilinen Meksika'da yaşanan bu olay büyük yankı uyandırdı. Meksika'da korkunç bir olay meydana geldi. Bir çocuk annesi 24 yaşındaki model, alışveriş yaparken güpegündüz maskeli ve silahlı adamlar tarafından kaçırıldı. Aylar sonra ajanslara düşen haberlere göre ise genç kadına ait elbiselerin bir toplu mezarda bulunduğu bildirildi. İşte kan donduran detaylar ve haberin diğer ayrıntıları...